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Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
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Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 14:25
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Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men, Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının darp edildiğine dair iddiaları üzerine devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp, cebir izi olmadığına ilişkin rapor verildiğini mahkemeye aktardı. Polis, 15.08.2021 tarihinde 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı. Polis, zanlı İbrahim Takımcılar ve zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5 ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını belirtti. Polis, zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirtti. Polis, 15.08.2021 tarihinde, Gaziköy'de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan Takımcılar’ın 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis, operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmaların devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığından ve kaçmaya meyilli olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 10.09.2021 14:44
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