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Gökhan Takımcılar nasıl yakalandı?

Gökhan TAKIMCILAR gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. 

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:58
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Gökhan Takımcılar nasıl yakalandı?

Gökhan TAKIMCILAR gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. 

15.08.2021 tarihinde, Gaziköy'de,  görevli Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan TAKIMCILAR, Bugün öğle saatlerinde,  Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı. 

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan TAKIMCILAR tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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