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Gökhan Takımclar ile birlikte Rumen bir şahıs daha yakalandı

Polisi bıçaklayan Gökhan Takımcılar yakalandı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:43
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Gökhan Takımclar ile birlikte Rumen bir şahıs daha yakalandı

ONUR ULAĞ / ÖZEL HABER

15.08.2021 tarihinde, Gaziköy’de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan TAKIMCILAR bugün öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı.

Gökhan Takımclar ile birlikte bugün Rumen asıllı bir şahıs da Rum tarafından kaçarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti daha sonra kaçan şahıs polisler tarafından yakalanarak Dörtyol Polis karakoluna götürüldü.

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