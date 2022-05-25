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Gökkuşağı Operasyonu zanlıları cezaevine gönderildiler

Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke ve Iruomachi Dickson Chimezirim mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:01
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Gökkuşağı Operasyonu zanlıları cezaevine gönderildiler

Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke ve Iruomachi Dickson Chimezirim mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Innocent Imogirie suçsuz olduğu anlaşılarak mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, aldıkları ihbar üzerine 9 Mayıs saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Girne’de ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim’in evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evlerde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24,765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

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