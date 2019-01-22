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Göksel Dana hayatını kaybetti

Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi

22 Ocak 2019 Salı 09:46
Göksel Dana hayatını kaybetti

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Mağusa'nın tanınmış isimlerinden Göksel Dana, grip şikayeti ile gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Göksel Dana, bugün öğle namazının ardından Mağusa'da defnedilecek. Mağusa Belediyesi Asbaşkanı ve işinsanı Cem Dana'nın annesi olan Göksel Dana'nın soğuk algınlığı dışında bir şikayeti olmadığı öğrenildi. Göksel Dana'nın cenaze namazı bugün öğlen Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak ve ardından da Mağusa Mezarlığında defin işlemi gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Göksel DanaVefatGazimağusaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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DOKTORCUK 2019-01-22 14:57:14

HASTANELERIN HICBIRINDE ILGI YOK NEREN AGRIRSA AGRISIN GEC BI IGNE SALSINLAR SANA DIYE SOYLUYORLAR BASTA NE DEVLET NE HUKUMET VAR SIZ OLDUGUNUZ SURECE KOPEKLER YASAMAYA DEVAM EDECEKLER ALLLAH HEPINIZIN BELASINI VERSIN ALLAH RAHMET EYLESIN GOKSEL ANNE MEKANIN CENNET OLSUN BIRGUN HESABI SORULACAM

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Magusalı 2019-01-22 16:06:46

Geçmişte bu hastanenin park yerinde ölen de var, yanlış kan verilip ölen de var. Bu olaylar yargıya taşındı. İlk değildir.

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MAGOSALI 2019-01-22 16:11:50

OLMADI GÖKSEL ABA

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