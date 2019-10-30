Gökyüzü öksüz kaldı!

Çocukluk hayali olan pilotluk için askeri okul sınavlarına giren ancak boy ölçülerinin yetmemesi nedeniyle okula giremeyen Çetinkaya, gökyüzüne ve maviye tutkusundan vazgeçmedi.

Eğitim süreci boyunca havacılıkla yakından ilgilenmeye devam eden, eczacı olduktan sonra dünyada hızla yaygınlaşan gyrocopter ile tanışan Çetinkaya, "ultralight tipi döner kanatlı hava aracı" olarak tanımlanan gyrocopter için İspanya'da eğitim aldı.

Çok sevdiği gökyüzüne gyrocopter ile kavuşan Çetinkaya, Türkiye'de bu konuda eğitmenlik yapan birkaç kişiden biri oldu. Ünü sınırları aşan Çetinkaya, gyrocopter ile 1800 saat uçuş tecrübesine ulaşmasıyla Kanada'da bulunan Airpro Gyro Uçuş Okulundan davet aldı ve uluslararası eğitmenlik için sınavını kazandı. Hayatını gökyüzüne adayan Çetinkaya'nın ölümü de çok sevdiği mavi gökyüzünde oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eczacılık yapan, aynı zamanda uluslararası gyrocopter eğitmeni olan Hakan Çetinkaya'nın Gazimağusa'daki Geçitkale Havaalanı yakınlarında düşen eğitim uçağında yaşamını yitirdiği haberi, memleketinde üzüntüyle karşılandı. Çetinkaya'nın Alaçatı'da bulunan eczanesine "Cenaze nedeniyle kapalıyız" levhası asılırken, arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya'nın naaşının, DNA tespitinin ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

"ADINI YAŞATACAĞIZ"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çetinkaya'nın çok sevilen, doğaya ve Çeşme'ye aşık bir insan olduğunu söyledi.

Çetinkaya'nın havadan çektiği fotoğraflarla Çeşme'nin tanınmasında da etkin bir rol oynadığına işaret eden Oran, şöyle konuştu:

"Onun aleyhinde konuşmak mümkün değil. Havacılık tutkusu turizmle birleşmişti. Nur içinde yatsın. Biz onun adını Çeşme'de muhakkak yaşatacağız. Yapacağımız ilk parka adını vererek sevdiği yeşilliklerle buluşturacağız. Kendisi iyi bir esnaf, bütün komşularıyla iyi geçinen, güler yüzlü biriydi. Yattığı yer cennet olsun."

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de kazayı ilk duyduğunda kulaklarına inanamadığını belirtti.

İlçenin iyi bir eczacı, iyi bir sporcu, iyi bir pilot ve iyi bir müzisyeni kaybettiğini dile getiren Köfüncü, "Ama işte ne yaparsanız yapın çok hüzünlü bir şey, o sevdasının yolunda maalesef vefat etti." dedi.

Çetinkaya'nın üst komşusu ve dükkan sahibi olan Muharrem Öztürk de hem komşuluk hem de ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduklarını belirtti.

Kazaya kimsenin inanmadığını dile getiren Öztürk, "Hep güleryüzüyle ve verdiği öğütlerle aklımızda. Hep ışık tuttu bize, moral verdi. Her türlü derdimizde danıştığımız bir ağabeyimizdi. Aynı zamanda iyi bir müzisyendi. Hala alışamadık. Daha dün aldık haberini. Yeri doldurulamayacak." diye konuştu.

Çetinkaya'nın dükkan komşusu Dilek Acaroğlu, iyi bir dostu kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını ifade etti.

"GÖKYÜZÜ ÖKSÜZ KALDI"

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Ahmet Acaroğlu da tüm Çeşme'nin üzücü haberle sarsıldığını belirterek, "Hakan'ın gidişiyle birlikte biz Çeşmeliler olarak 'Gökyüzü öksüz kaldı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeşme'de gazetecilik yapan Denizhan Güzel ise Çetinkaya'nın havadan çektiği fotoğraflarla bir kitap çıkardığını, Yunanistan'da sergi açtığını belirterek, "Yarımadayı tanıtan çok önemli bir isimdi. En son iki hafta önce konuştuk. Kıbrıs'a gideceğini söylüyordu, eğitim uçuşuna katılacaktı. Güvenlik konusunda çok hassas biriydi. Bir havacı gibi yaşadı bir havacı gibi yaşamını yitirdi." diye konuştu.