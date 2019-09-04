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Göletler, yeraltı suları ve dere yatakları mercek altına alınıyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:01
Göletler, yeraltı suları ve dere yatakları mercek altına alınıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkedeki göletler, yeraltı suları, dere yatakları ve taşkınların önlenmesi konularında TC Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişarelerde bulunarak, birlikte çalışma talebinde bulundu.

Bakanlığın talebi üzerine, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, KKTC Su İşleri Dairesi ile ortak çalışma yapmak üzere ülkemize geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerini kabul etti.

Bakanlığın talebi üzerine, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen heyetle göletler, dere yatakları ve taşkınlar konusunda izlenecek yol haritası görüşüldü. Ayrıca, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ülkedeki yeraltı sularının iyileştirilmesi, taşkınların önlenmesi ve göletlerdeki rezerv kapasitesinin artırılması konuları da ele alındı.

TC’den gelen heyet Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. Erhan Demir, Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı Salih Kıymaz, Barajlar ve HES Dairesi Şube Müdürü İsmail Karabulut, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Ali Burak Yener, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet İnal ve İnşaat Mühendisi Uğur Yılmaz’dan oluştu. Görüşmede, Müsteşar Emirali Deveci, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile daire ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Dere YataklarıHaberTarım
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