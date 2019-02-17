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Göletlerde doluluk oranı arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı göletlerin doluluk oranıyla ilgili açıklama yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:25
Göletlerde doluluk oranı arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı göletlerin doluluk oranıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizi bir süreden beridir etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle tüm göletlerimizde genel bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Aralık 2018 tarihinden itibaren göletlerin tamamında doluluk hacminde istikrarlı bir artış sözkonusudur.

Ocak ve Şubat ayı içerisindeki ada geneli gölet ölçümleri dikkate alındığında Yılmazköy Polatdere, Arpaköy Uzundere,DağyoluÜçparmakdere, Gemikonağı Madendere, Gönyeli ve Akdeniz göletlerinde yüzde 100 doluluk hacmi olduğu görülmektedir.

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Yine Ocak ayı ölçümlerindeDeğirmenlik Çataldere göletinde doluluk hacmi yüzde 93,4 iken, bu oran Şubat ayında yüzde 100 oranına ulaşmıştır.Ocak ayında ErgaziSayadere göletindeki doluluk oranı yüzde70 iken Şubat ayında bu oran yüzde 100 olmuştur.Haspolat göletinde Ocak ayındaki doluluk hacmi yüzde 80,9 olarak kaydedilirken, Şubat ayında sözkonusu oran yüzde 100 olarak saptanmıştır.

Şubat 2019 tarihi itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları ise şöyledir:
Hamitköy Baştanlıkdere: % 88,1, Değirmenlik Çataldere: % 100, Gönyeli % 100, Kanlıköy % 84ve Haspolat % 100.

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Anahtar Kelimeler:
Gölet
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Vatandaş 2019-02-18 00:53:33

Göletler yıllardır temizlenmediydi için 1 karış su alsa doluyor. Şayet Zaman'ında temizlenseydiler içerisinde biriken su miktarı 2-3 katı fazla olacaktı. BECERİKSİZLER

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