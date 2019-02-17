Göletlerde doluluk oranı arttı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı göletlerin doluluk oranıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Ülkemizi bir süreden beridir etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle tüm göletlerimizde genel bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Aralık 2018 tarihinden itibaren göletlerin tamamında doluluk hacminde istikrarlı bir artış sözkonusudur.
Ocak ve Şubat ayı içerisindeki ada geneli gölet ölçümleri dikkate alındığında Yılmazköy Polatdere, Arpaköy Uzundere,DağyoluÜçparmakdere, Gemikonağı Madendere, Gönyeli ve Akdeniz göletlerinde yüzde 100 doluluk hacmi olduğu görülmektedir.
Şubat 2019 tarihi itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları ise şöyledir:
Hamitköy Baştanlıkdere: % 88,1, Değirmenlik Çataldere: % 100, Gönyeli % 100, Kanlıköy % 84ve Haspolat % 100.
Göletler yıllardır temizlenmediydi için 1 karış su alsa doluyor. Şayet Zaman'ında temizlenseydiler içerisinde biriken su miktarı 2-3 katı fazla olacaktı. BECERİKSİZLER