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Gönendere'de ki yangın kontrol altına alındı

Gönendere Anayolu üzerinde çıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerlemişti. yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

17 Mayıs 2020 Pazar 19:22
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Gönendere'de ki yangın kontrol altına alındı

Korku dolu saatler yaşandı...

Bölgedeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Gönendere Anayolu üzerindeçıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerledi, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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