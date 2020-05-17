Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Gönendere’de büyük yangın

Gönendere Anayolu üzerinde yangın çıktı

17 Mayıs 2020 Pazar 12:36
713 Okunma
Gönendere’de büyük yangın

Gönendere Anayolu üzerinde az önce yangın çıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerliyor, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yardım çağrısında bulundu.

Kasım, tarım araçları ile herkesi yardıma çağırdı, yangının Pınarlı köyündeki ağıllara varmak üzere olduğunu belirtti.

Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra bölge belediyeler de destek verirken, Lefkoşa’dan da takviye itfaiye ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Bölgedeki çiftçilere de tarım araçları ile müdahale etmesi için çağrıda bulunuldu.

Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alanlara yayılmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.05.2020 13:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tepebaşı'da yanıyor
Tepebaşı'da yanıyor
Üstel: “Sektör, iç turizmle nefes almaya başlayacak”
Üstel: “Sektör, iç turizmle nefes almaya başlayacak”
Başkanlık Sistemi’ni konuşmadan önce...
Başkanlık Sistemi’ni konuşmadan önce...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim