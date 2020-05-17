Gönendere’de büyük yangın

Gönendere Anayolu üzerinde az önce yangın çıkan yangın, Pınarlı köyündeki ağıllara doğru ilerliyor, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yardım çağrısında bulundu.

Kasım, tarım araçları ile herkesi yardıma çağırdı, yangının Pınarlı köyündeki ağıllara varmak üzere olduğunu belirtti.

Yangına itfaiye ekipleri yanı sıra bölge belediyeler de destek verirken, Lefkoşa’dan da takviye itfaiye ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Bölgedeki çiftçilere de tarım araçları ile müdahale etmesi için çağrıda bulunuldu.

Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alanlara yayılmaya devam ediyor.