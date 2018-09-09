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Gönyeli Belediye Bulvarına Yeniden Asfalt Döküldü

Gönyeli Belediye Bulvarı’na yeniden asfalt döküldüğü, uygulama yanlışından kaynaklanan asfalt yenilenmesinin maliyetinin ilgili müteahhit tarafından karşılandığı duyuruldu

09 Eylül 2018 Pazar 15:08
Gönyeli Belediye Bulvarına Yeniden Asfalt Döküldü

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Gönyeli Belediye Bulvarı’nın çağdaş bir görünüme kavuşturulması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için” başlatılan proje son aşamaya geldi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki tüm mekânlar ve insanların çok daha güvenli, konforlu ve yüksek standartta bir hizmete sahip olacağı inancını ifade ederek, bölge esnafına en iyisini sunmak için çalıştıklarını, eleştiri ve önerileri de toplumsal yarar odağında takip ettiklerini söyledi.

Gönyeli Belediyesi şehir planlama uzmanları ise, projenin çok kapsamlı olduğunu belirterek, “Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki dönüşüm yağmur suyu drenajı, elektrik hatlarının yer altına indirilmesi, kaldırımların tamamlanması, yaya ve araç rampaları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otoparklar, yol ağaçlandırması ve peyzajı, yatay ve düşey trafik işaretleri ile trafik ışıklarını da içermektedir” dedi.

ENGELLİ UYUMLU

Açıklamada, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda kanalizasyon altyapısının da tamamlandığı, caddenin bütünüyle engelli uyumlu düzenlendiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Bulvara 200 adetten fazla ağaç ekildi ve bölge yeşillendirildi. Telefon altyapısı yenilendi. Yol boyu yayaların rahat bir şekilde yürüyüş ve alışveriş yapabilecek kaldırımlar yapıldı. Elektrik ve telefon belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen altyapı tümüyle yenilendi” ifadeleri yer aldı.

3 YENİ OTOPARK YAPILACAK

Gönyeli Belediye Bulvarı’nın dönüşümü konusunda uzmanlar ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’nin bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, özellikle bisiklet yollarının kullanımı ve kültürü konusunda neler yapılacağı ele alındı.

Belediye Bulvarı’nda çok sayıda yeni park yeri yaratıldığını kaydeden Benli, “Elbette bununla yetinmeyeceğiz, bölgeye, üç yeni oto park daha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yağmur suyu ve elektrik altyapısının tümüyle yenilendiği bölgede, ‘fiber internet’ projesine yönelik gerekli hazırlıklar da yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyeHaberKKTC
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