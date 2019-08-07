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Gönyeli Belediyesi, Kapsamlı Temizlik Yapıldığını Belirtti

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’nin kapsamlı bakımdan geçtiğini, 4 ay boyunca her gün temizlik yapıldığını, kamyonlarca çöp ve moloz toplandığını, ilaçlama gerçekleştirildiğini belirtti ve kentteki kapsamlı temizliğin yüzde 85’inin tamamlandığını kaydetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
Gönyeli Belediyesi, Kapsamlı Temizlik Yapıldığını Belirtti

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’nin kapsamlı bakımdan geçtiğini, 4 ay boyunca her gün temizlik yapıldığını, kamyonlarca çöp ve moloz toplandığını, ilaçlama gerçekleştirildiğini belirtti ve kentteki kapsamlı temizliğin yüzde 85’inin tamamlandığını kaydetti.
Temizlik kampanyasında toplam 4 dozer, 4 kamyon, 3 çekirge tipi kamyon, 3 traktör, yol ve kaldırım olmak üzere 2 süpürge aracı, 1 çöp konteyner yıkama aracı ve 40 kişilik temizlik elemanı çalıştı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik kampanyasını Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de izledi, halktan işbirliği talep etti. Benli, “Temiz tutalım, belediyemizi uyaralım, standartlarımıza sahip çıkalım” dedi.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, yoğun yağışların ardından bu yıl çok daha ciddi bir çalışma yapıldığını ifade etti.
Tüm yurttaşlardan Gönyeli’deki temizliğin korunması yönünde işbirliği isteyen Başkan Ahmet Benli, “Gönyeli’nin yüksek standartlarına sahip çıkalım, kaçak yapılaşmaya sırt dönelim, belediyemizi uyaralım” dedi.
Gönyeli’nin yıl boyunca temiz olmasını istediklerini belirten Benli, “Yüksek yaşam standartlı kent hedefimize hem cadde dönüşümleri, hem de sosyal aktivitelerle ilerliyoruz. Engelsiz bir kent, bisikletli bir Gönyeli ve yüzü gülen insanlar istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gönyeli’nin yüzde 55’ine tekabül eden kısmın temizliğini belediyenin kendi temizlik ekibi üstlenirken, geriye kalan yüzde 45’lik kısmı için Mehmet Pastırmacı’nın şirketinden hizmet alımı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Belediyesi
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