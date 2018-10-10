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Gönyeli Belediyesi'nden etkin denetim

Gönyeli Belediyesi, yurttaşların gıda güvenliği ve hijyeni için etkin denetimlerini sürdürürken, bu alandaki çalışma programını da detaylandırdı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:01
Gönyeli Belediyesi'nden etkin denetim

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, büfelerden fırınlara, restoranlardan kuaför salonlarına, marketlerden kasaplara kadar tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta birimleri, su numunelerini de düzenli olarak alarak, tahlillerini yaptırıyor.

 Açıklamada, su numunelerini her bölgede, bölge sakinleriyle birlikte alan Gönyeli Belediyesi uzmanlarının, 15 günde bir su tahlillerini tekrarladığı kaydedildi.

 

OKULLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Gönyeli’deki okul öncesi eğitim merkezi ve ilkokulda öğrencilerin güvenliği için tüm denetim, kontrol ve ilaçlama çalışmalarının da yapıldığı kaydedildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, belediyenin en temel görevlerinden birinin “denetim” olduğunu anımsatarak, bu yöndeki çalışmalarını hiçbir dönem aksatmadıklarını belirtti.

Denetim çalışmalarını yıl sonuna kadar yeniden detaylandırdıklarını kaydeden Benli, “En temel hedefimiz, Gönyeli’de yaşayan herkes ve kentimizi ziyaret eden dostlarımız, kendilerini mutlak bir güven içinde hissetmesidir. İçtiği sudan, fırından aldığı ekmeğe, kasabından marketine kadar her noktada Gönyeli Belediyesi’nin güvencesini yaşamalıdır” dedi.

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Gönyeli BelediyesiDenetimGıda GüvenliğiHijyenHaberGündemKıbrıs
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