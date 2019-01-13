Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, Belediye tarafından çevre dostu çantalar hediye ediliyor.
Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, belediye tarafından çevre dostu çantalar Belediye veznelerinden hediye ediliyor. Ayrıca, ödemelerini otomatik ödeme veya banka aracılığı ile yapan vatandaşlar, çantalarını Belediye veznelerinden temin edebilecek
Gönyeli Belediyesi'nden “faturasını düzenli ödeyene bez çanta”
13 Ocak 2019 Pazar 16:11
Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, Belediye tarafından çevre dostu çantalar hediye ediliyor.