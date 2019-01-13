Gönyeli Belediyesi'nden “faturasını düzenli ödeyene bez çanta”

Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, Belediye tarafından çevre dostu çantalar hediye ediliyor.

Gönyeli Belediyesi, “Daha temiz bir ülke için bilinçli tüketicileri saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, belediye tarafından çevre dostu çantalar Belediye veznelerinden hediye ediliyor. Ayrıca, ödemelerini otomatik ödeme veya banka aracılığı ile yapan vatandaşlar, çantalarını Belediye veznelerinden temin edebilecek