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Gönyeli Belediyesi okullarda temizlik çalışmaları yaptı

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
Gönyeli Belediyesi okullarda temizlik çalışmaları yaptı

Yeni eğitim yılı öncesinde Gönyeli Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve çağdaş koşullarda eğitim alması için çalışmalar yaptı. 

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli İlkokulu ve Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi için yerel yönetim hizmetleri önceden belirlenen eylem planı içerisinde gerçekleştirildi.
Gönyeli Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesinde her yıl yaptığı gibi okul yolları ve okullardaki altyapıyı kontrolden geçirdi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, okul bölgelerindeki yaya geçitlerinin yenilendiği duyuruldu. Ayrıca belediye ekipleri, yol çizgilerini de yeniden gözden geçirerek boyadı. Gönyeli Belediyesi hem öğrencilerin hem de velilerin daha güvenli şekilde ulaşımlarını sağladı. 

TEMİZLİK, BUDAMA
Öte yandan Gönyeli İlkokulu ve Fazıl Pülümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi iç ve dış avlularının temizliği ile her iki okuldaki ağaç budama işlemlerini de tamamlayarak oluşacak tehlikeleri berhava etti.
 

OKULLAR HAŞARELERE KARŞI İLAÇLANDI
Sağlık Bakanlığı’nın su depolarını dezenfekte etmesinin ardından Gönyeli Belediyesi numuneleri Devlet Laboratuvarı’na iletti. Ayrıca belediye okulun tamamını hamamböceği, pire, kene, karınca ve kemirgenlere karşı ilaçladı.

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Gönyeli BelediyesiOkulTemizlikHaberGündemKıbrıs
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