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Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk yapılması için ihale açıldı

06 Şubat 2020 Perşembe 15:58
Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk yapılması için ihale açıldı
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Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasındaki yola, beton oto korkuluk yapımı için ihale açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun duyurusuna göre, söz konusu bölünmüş yolda beton oto korkuluk yapılması, yerine konulması ve köprünün yıkılıp yerine yenisinin yapılması ile muhtelif yerlere yama yapılması için açılan ihaleye, 25 Mart’a kadar 1. Sınıf teknik karnesi almış müteahhitler teklif sunulabilecek.

Tahmini değeri 10 milyon 153 bin 634 TL artı KDV olarak belirlenen ihaleyle ilgili şartname Gelir ve Vergi Dairesi’ne 10 bin TL artı KDV makbuzu karşılığı Karayolları Dairesi’nden 9 Mart’a kadar temin edilebilecek.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
GönyeliBoğaz
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