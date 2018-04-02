Gönyeli bölgesinde internet ve telefonlarda sorun yaşanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saat 17.30 sıralarında “Önemli Duyuru” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Gönyeli bölgesindeki santral binasında enerji problemi yaşanması nedeniyle şu anda telefon ve internet hizmeti verilememektedir. Telekomünikasyon Dairesi’nin ekipleri problemi en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.