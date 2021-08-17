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Gönyeli Çemberi'nde korkutan kaza

17 Ağustos 2021 Salı 20:39
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Gönyeli Çemberi'nde korkutan kaza

Girne istikametinden, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan araç Gönyeli Çemberi diye bilinen bölgeye geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi.
Şans eseri kaza sonucu yaralanan olmadı.

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