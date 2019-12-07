Gönyeli Çemberi’ne dikkat!

Gönyeli Çemberi’nde, yağışlı hava nedeniyle verilen aranın ardından bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik dün akşamdan itibaren tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Gönyeli çemberini kullanacak sürücüleri, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların yola, bölgedeki trafik yoğunluğunu da hesaplayarak çıkmaları konusunda uyardı.

Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.