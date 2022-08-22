Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...

Gönyeli'de araç yangını!

Saat 19.15 sıralarında Gönyeli’de Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:14
731 Okunma
Gönyeli'de araç yangını!


Saat 19.15 sıralarında Gönyeli’de Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangın muhtemelen akaryakıt kaçağından meydana geldi.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GönyeliYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Euro Dizele ve gaz yağına bir zam daha!
Euro Dizele ve gaz yağına bir zam daha!
"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz"
"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim