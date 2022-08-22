Saat 19.15 sıralarında Gönyeli’de Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın muhtemelen akaryakıt kaçağından meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.
Gönyeli'de araç yangını!
Saat 19.15 sıralarında Gönyeli’de Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:14
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