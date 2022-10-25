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Gönyeli'de araç yangını...

Gönyeli-Yenikent’te park halinde bulunan Buğsem Hülya Öztenekecioğlu'na araç aniden alev aldı.

25 Ekim 2022 Salı 11:07
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Gönyeli'de araç yangını...



Polisin araç yangınıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

25.10. 2022 tarihinde, 01:30 sıralarında, Gönyeli-Yenikent’te Kanarya Sokak üzerinde park halinde bulunan Buğsem Hülya ÖZTENEKECİOĞLU'na ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın neticesinde aracın makine kısmı, ön kaportası, üst tavanı, iç döşemesi, tüm camları ve ön lastikleri tamamen yanmış, meydan gelen ısıdan dolayı evin sürme pencere camı ısıdan çatlayarak hasar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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