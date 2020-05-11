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Gönyeli'de arazi yangını!

Bugün saat 15.30 sıralarında, Gönyeli'de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin batı kısmında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:19
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Gönyeli'de arazi yangını!

Bugün saat 15.30 sıralarında, Gönyeli'de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin batı kısmında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sonucu ilk tespitlere göre 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile yaklaşık 100 adet akasya ağacı yanarak zarar gördü.

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