Gönyeli'de bıçaklı kavga

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

12.02.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren Atıcılık Poligonu Lokali avlusu içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu H.Ç.(E-23) ve A.S.(E-30) bir taraf olup, M.K.(E-24), E.P.(E-20), H.K.(E-19) ve E.D.(E-44) diğer bir taraf olup bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurarak kavga ettikleri sırada, H.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayıp E.P.’yin belinden, E.D.’yi ise karnından hafif şekilde yaralamıştır. E.P. ve E.D. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.