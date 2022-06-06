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Gönyeli'de bir iş yerinde yangın!

Polis Basın Subaylığı bir günde iki ayrı yerde yangın meydana geldiğini açıkladı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:33
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Gönyeli'de bir iş yerinde yangın!

Saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de Şht Ahmet Ali Veli Sokak üzerinde faaliyet gösteren H.S. Home Style isimli iş yerinde kamera UPS sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan; 9 adet vantilatör, kamera monitörü ve Ups cihazı, 1adet ekmek kızartma makinesi, 1 adet bürosit koltuk, 1 adet su sebili, 16 adet scooter pili, elektrikli süpürge aparatları, mutfak dolapları, 16 adet store perde, 6 adet plastik sandalye, 2 adet şilte ve bir adet klima iç ünitesi yanarak zarar gördü.  

Ayrıca Saat 14.00 sıralarında, Pınarbaşı- Dağyolu Anayolu'nun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu çeşitli şahıslara ait toplam 24 dönüm anız, 8 adet rulo balya, 1 dönüm kuru otlar ile 4 adet alıç ağacı yanarak zarar gördü.  Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Dikmen Belediyesine ait su tankerleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale etti.  Soruşturma devam etmektedir.

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