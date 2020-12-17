Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Gönyeli'de bir kuaförde Covid-19 tespit edildi

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuaför salonunun sahibinin PCR testi pozitif çıktı

17 Aralık 2020 Perşembe 16:59
2335 Okunma
Gönyeli'de bir kuaförde Covid-19 tespit edildi

Ülkemizde son günlerde artan Covid-19 vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuaför salonunun sahibinin PCR testi pozitif çıktı. Kuaför salonunun sahibinin çok sayıda temaslısı olduğu bildirildi.

Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba'nın paylaşımı:

Değerli müşteriler, üzülerek sizlerle bir haberi paylaşmak zorundayım. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi süresince bildiğiniz üzere sizlere karşı tüm hijyen önlemlerimiz alınmıştır.

Hepimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat etmişizdir.

Fakat bugün (Çarşamba) saygı değer sevgili müşterimiz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaptığı Covid-19 testi sonucu maalesef pozitif çıkmıştır.

Temaslısı olduğum için bende Sağlık Bakanlığı tarafından telefonda aranarak devlet hastanesinde Covid-19 testimi yaptırdım.

Sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Salonumu bir süreliğine kapatma kararı aldım. Lütfen kendinize iyi bakın yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Durumum çok iyi, Özok yurdundayım.

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: KKTC’de bugün 29 yeni vaka kaydedildi!
Pilli: KKTC’de bugün 29 yeni vaka kaydedildi!
Ahmet Buba: Durumum iyi, sağlıklı günlerde görüşmek üzere
Ahmet Buba: Durumum iyi, sağlıklı günlerde görüşmek üzere
Ali Pilli İsyan Etti ; Pozitif vaka hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam etti
Ali Pilli İsyan Etti ; Pozitif vaka hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam etti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim