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Gönyeli'de eğitim uzaktan devam edecek

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Gönyeli İlkokulu’nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 20:25
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Gönyeli'de eğitim uzaktan devam edecek
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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “ Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız istişarede, olmayan Sağlık Bakanlığı’nın mazeretleri arkasına saklanarak hareket ettiğini ve sendikamızla istişareden kaçındığını gözlemlediklerini ifade ederek, yüksek vakaların yaşandığı Gönyeli İlkokulu’nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Gönyeli İlkokulu’nda Covid19’dan etkilenip pozitif semptom gösteren 46 öğrenci ve bir öğretmen olmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı seçim derdine düşerek okulun bir haftalık süre ile online eğitime geçmesi için, hiçbir adım atmamakta ısrar etmektedir.

Yaptığımız tüm uyarıları dikkate almayan ve güvensizlik dolayısı ile öğrencilerin yoğun bir devamsızlığının olduğu okulda, 6 Aralık Pazartesi gününe kadar online eğitime geçmeyip; çocukları, öğretmenleri ve okul çalışanlarını düşünmeden hareket eden, Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunu sorumluluktan kaçan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz.

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