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Gönyeli'de ev yangını

Gönyeli’de M.G.’ye ait evin şömine bacasının ısınması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:42
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Gönyeli'de ev yangını

Gönyeli’de Aşıklar Tepesi Mevkiinde, M.G.’ye ait evin şömine bacasının ısınması sonucu yangın çıktığı bildirildi.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 06.01.2021 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Gönyeli’de Aşıklar Tepesi Mevkiinde, Mustafa GÜVEN’e ait ikametgahın faal durumda bulunan şömine bacasının ısınarak evin çatısında bulunan izalasyon malzemesini tutuşturması sonucu meydana gelen yangın neticesinde çatı kısmında bulunan ahşap tahtalar ile izolasyon malzemesi yanarak, 100 adet kiremit ise kırılarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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