Gönyeli'de feci kaza!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 13.45 sıralarında, Gönyeli’de, Ersoy Erkil (E-66), yönetimindeki EJ 334 plakalı araç ile Atatürk Caddesi üzerinden Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada Aliboy isimli büfe önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sol şeritten sağ şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinden Gönyeli çemberine doğru seyreden Oghenecvwen Lagos (E-34) yönetimindeki SR 747 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan SR 747 plakalı araç refüj üzerinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Gönyeli Çemberinden batı istikametine doğru seyreden Duran Mehmet Köse yönetimindeki DT 805 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan Duran Mehmet Köse kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.