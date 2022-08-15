15.08.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde gonyeli de belediye bulvarı üzerinde yönetimindeki hz 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden mehmet tosun (E-27)seyretmekde olduğu yol üzerinde bulunan rahat sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe gecdigi sıra da o esnada rahat sokak üzerinde bulunan yaya gecidinden yaya olarak yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan hamza hamza (e-23)'ya carpmistir. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Gönyeli'de feci kaza!
Gönyeli'de meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:38
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Son Güncelleme: 15.08.2022 22:18