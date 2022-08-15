Gönyeli'de feci kaza!

15.08.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde gonyeli de belediye bulvarı üzerinde yönetimindeki hz 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden mehmet tosun (E-27)seyretmekde olduğu yol üzerinde bulunan rahat sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe gecdigi sıra da o esnada rahat sokak üzerinde bulunan yaya gecidinden yaya olarak yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan hamza hamza (e-23)'ya carpmistir. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.