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Gönyeli'de feci kaza!

Gönyeli'de meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:38
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Gönyeli'de feci kaza!


15.08.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde gonyeli de belediye bulvarı üzerinde yönetimindeki hz 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden mehmet tosun (E-27)seyretmekde olduğu yol üzerinde bulunan rahat sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe gecdigi sıra da o esnada rahat sokak üzerinde bulunan yaya gecidinden yaya olarak yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan hamza hamza (e-23)'ya carpmistir. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 15.08.2022 22:18
Anahtar Kelimeler:
GönyeliKazaTrafik Kazası
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