Gönyeli'de gerginlik

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Gönyeli bölgesine dikilmek istenen MOBESE güvenlik sistemi direklerinin dikimine karşı çıkıyor.
Bölgede gerginliğin hala sürdüğü bilgisi verilirken Benli'nin "o direklere kendimi bağlarım" "beni tutuklayın" dediği belirtildi.
İYİ O ZAMAN KALDIRIMDA Kİ ÇİÇEKLİKLERİDE KALDIRSIN KENDİ DİKTİ.
KENDİ ÇALAR KENDİ OYNAR ŞAKA GİBİ.
GÖNYELİ HALKINDAN ALIR PARAYI ZIRT PIRT PETUNYA CİNSİ ÇİÇEK EKER
VE DAHA BOZULMADAN KALDIRIR YENİSİNİ EKER.
HEMDE KALDIRIMA ÇİÇEKLİK KOYARAK BİRDE BUNU AÇIKLASIN.
TABİKİDE KALDIRIMLAR YAYALARINDIR DEĞİLMİ SAYIN BENLİ.
KEŞKE YAPANLAR TADIKDIK OLSADA SÖYLESEK DİKMEYİN KALDIRIMA DİYE.
EŞE DOSTA AKRABAYA MARKET RESTAURANT AÇ YETERSİZDE OLSA PARK YERİ SORUN YOK İŞ BAŞKASINA OLUNCA OLMAZZZZ PARK YERİ YOK.
KARDEŞİM SENİN AKRABALARIN MARKETLERİN ÖNÜ ENGELLİ YOLLARI ARABA PARK YERİ OLMUŞ GÖRMÜYORMUSUN. ÖNCE SEN ADİL OL SONRA BAĞLA KENDİNİ BİR YERLERE ÖYLE SALDIRMAK LA OLMAZ SAĞA SOLA.
Adam Doğruları yazmış dokuz köyden kovarsınız. eeee nede olsa yaraya fena basmış Ağzına sağlık. Bu belediye başkanı değilmi herkeze kafa tutan. Sözede köprü yaptı evimizin önünü kapattı iki araba aynı anda geçemez. nedir be yaptığın bağracağına yol göster adamlarda diksin mobese yi..Beğen (12) Beğenmedim! (0)
Hassiktir bre ordan..Yazmak için harcadığın zamana yazık ahlaksız serefsiz seni...Ne oldu,belediyeden haksız bişey istedin de vermediler galiba..Pislik çoban..Beğen (1) Beğenmedim! (14)
YAYALARIN YÜRÜYECEĞİ KALDIRIMIN ÜZERİNE DİREK KOYUYORLAR. DÜNYANIN NERESİNDE GÖRÜLMÜŞ, KALDIRIMLAR YAYALARINDIR.
Ahmet Benli yerden göğe kadar haklı..Bu işler Tatarinin yalakalık ve pislikleridir..
Diğer belediyeler sessiz sedasız bu pis işleri kabul etmiş durumda...Hele hele Girne Belediye başkanı Nidai...Kaldırımların üstü direk doldu..Bir Ahmet Benli kadar olamadılar garipler...
Gönyeli belediye başkanı haklıdır. Yasal değildir. Her türlü imar işi belediyenin onayından geçmelidir. İlgili şirket istediği gibi imar işi yapamaz. Polis bu konuda hatalıdır.
Bu hukuk davasıdır. Polis ne işlem yapacak. Polis haklı olduğunu iddia ederse engellenmemesi için mahkemeden emir almalıdır. Eğer alabilirse. Ki alamayacak şartları yerine getirmezse.
Ben emekli bir polis başmüfettişiyim. Emir ve komuta zinciri poliste yasa İle yapılır. Yörel bir yönetimin yetkisine giren bir yerde ondan izinsiz bir çivi bile çakamazsın istersen genel müdür ol. Yetkini aşar.
Küsmen bile olsa ikamet ettiğim bir kasabadır. Temiz, tertipli ve örnek bir belediye vardır. Hükmü garaguş işlerle bozulmasını ben de istiyorum ve belediye başkanını destekliyorum.