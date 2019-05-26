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Gönyeli'de kapsamlı temizlik kampanyası başladı

26 Mayıs 2019 Pazar 10:40
Gönyeli'de kapsamlı temizlik kampanyası başladı
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Gönyeli Belediyesi, Gönyeli’de kapsamlı temizlik kampanyası başlattı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, temizlik kampanyasında toplam 4 dozer, 4 kamyon, 3 çekirge tipi kamyon, 3 traktör, yol ve kaldırım olmak üzere 2 süpürge aracı, 1 çöp konteyner yıkama aracı ve 40 kişilik temizlik elemanı çalışıyor.

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyasının başladığını ve kenti, yıllık bakıma aldıklarını belirtti, “Bu süreçte Gönyeli’de yaşayan herkesin iş birliği önemlidir. Bu sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin, yıllık bakıma alınmasıdır” diye konuştu.

Tüm sokakları rutin olarak yıl boyunca temizlenen Gönyeli’de  evsel atıklar düzenli toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor. Gönyeli, kent merkezinden en uzak ara sokağına kadar yıllık genel bakımdan geçiriliyor.

Benli, kapsamlı temizlik kampanyası dışında ana caddelerin sık periyotlarla, ara sokakların da 2 haftada bir süpürüldüğünü, temizliğin yıl boyunca sürdüğünü anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli
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vatandaş 2019-05-27 09:18:22

dereler hala temizlenmedi

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