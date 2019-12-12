Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Gönyeli'de kaza!

12 Aralık 2019 Perşembe 15:18
Gönyeli'de kaza!

 Gönyeli’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bordür taşlarına çarpıp soldaki trafik adası içinde devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subayılığı’nın verdiği bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu FC 775 plakalı aracıyla seyreden Şadi Baytar (E-27), Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Ali Boy Büfe yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp sol taraftaki trafik adacığı içerisine devrildi.

Kazada yaralanan olmadığını bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
GönyeliKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atış eğitimleri yapılacağı duyuruldu
Atış eğitimleri yapılacağı duyuruldu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dördüncü gününde
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dördüncü gününde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim