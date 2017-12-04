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Gönyeli'de kaza: 2 yaralı

Gönyeli’deki Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde akşamüzeri gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 22:59
Gönyeli'de kaza: 2 yaralı
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Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Şenova'nın haberine göre, Kaza, saat 18.30 sıralarında, yönetimindeki FB 944 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden 39 yaşındaki Selahattin Kaplan, Orkide Sokak kavşağına geldiğinde, önünde ayni istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için yavaşlayan Feriha Bolçocuk (K-30) yönetimindeki MS 074 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu FB 944 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Songül Kaplan, MS 074 plakalıu araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Erşanlar hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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