Gönyeli'de kaza! 4 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, bu sabah saat 03:30 civarında meydana gelen kazada, 101 promil alkol tesiri altındaki araç sürücüsü Lütfi Tosun (E-20), yönetimindeki LC 102 plakalı Toyota marka salon araçla seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Cengiz Topel Sokak yol kavşağına geldiğinde trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden düz beyaz çizgi üzerinde önündeki GP 648 plakalı aracı geçmek için dikkatsizce sağ şeride geçti.

O esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelen Talat Usta (E-26) yönetimindeki LZ 146 plakalı BMW marka Salon aracın önünü tıkaması sonucu, iki araç yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu araç sürücüleri Lütfi Tosun ve Talat Usta, ayrıca LZ 146 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Selenay Küçük (K-19) ve Aslı Hayriye Leblebici (K-17) kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.