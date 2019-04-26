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Gönyeli'de kaza!

26 Nisan 2019 Cuma 14:42
Gönyeli'de kaza!
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Geçtiğimiz gün yapımı tamamlanıp yeniden trafiğe açılan Lefkoşa Güzelyut yolu Gönyeli üst geçit kısmında bugün bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu 7 yaşındaki Barış Ayten hafif yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Lefkoşa Güzelyurt anayolu 2. Kilometreleri üzerinde Rabia Darbaz yönetimindeki jj 744 plakalı salon araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Önder Ayten yönetimindeki KF 717 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı

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Çarpmanın etkisi ile KF717 plakalı araç yolun dağında bulunan bariyerlere çarparak yol içersiinde durdu.

Kaza sonucu KF 717 plakalaı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Barış Ayten kaldırılmış olduğu Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nd görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

KAYNAK: HABER KIBRIS

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Son Güncelleme: 26.04.2019 14:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKazaGönyeli
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