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Gönyeli'de olaylı gece!

Gönyeli’de, Ahmet ADIŞANLI’ya ait aracı kundakladılar...

07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:27
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Gönyeli'de olaylı gece!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

07.05.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de, Ahmet ADIŞANLI’ya ait ikametgahının garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pick-up marka aracının motor bölümü üzerine, meçhul şahıs/şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın ön bölümü tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir. 

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