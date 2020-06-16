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Gönyeli'de ölümlü kaza!

Gönyeli'de meydana gelen trafik kazasında Mustafa İpek yaşamını yitirdi.

16 Haziran 2020 Salı 08:18
1993 Okunma
Gönyeli'de ölümlü kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 0-1 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Alayköy’de sakin Mustafa İpek (E-65) yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş (E-20) yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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Eren Kâhya 2020-06-16 08:50:18

Büyük acı..Dünyalar iyisi, dürüst insan, acılı ailesi ve sevenlerinin başı sağ Olsun.. Işıklar içinde uyusun Allah Rahmet Eylesin.

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Eren Kâhya 2020-06-16 08:50:18

Büyük acı..Dünyalar iyisi, dürüst insan, acılı ailesi ve sevenlerinin başı sağ Olsun.. Işıklar içinde uyusun Allah Rahmet Eylesin.

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erol veled 2020-06-16 11:36:44

Zaten bu kazalarin cogu asiri surat. Sayet asiri surat olmasaydi bu kaza olumle sonuclanmazdi. Allah rahmet eylesin.

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