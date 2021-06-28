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Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada uyuşturucu bağlantısı bulundu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:56
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Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada uyuşturucu bağlantısı bulundu.

Meseleyi devralan narkotik ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Meseleye bağlantılı olarak tutuklanan zanlı E.İ yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, 24 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde zanlının Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından ev arkadaşı Hakan Yalçın’ın düştüğünü anlattı.

Polis, zanlının arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü ancak henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tekrar Gönyeli’deki ikametgaha götürdüğünü anlattı.

Polis, Hakan Yalçın’ın ikametgahta fenalaşması üzerine zanlının 112 Acil Servisi aradığını ve Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının müştekiyi saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde huzurunda yapılan aramada üzerinde kan lekeleri olan 12 büyük paket sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, evde salondaki halının üzerinde kan lekeleri olduğunu ve emare alındığını söyledi.

Polis, 24.06.2021 tarihinde zanlının müteveffa ile birlikte Haspolat’ta 16 paket aldıklarını, Haspolat - Lefkoşa ve Alayköy güzergahında iki paket uyuşturucuyu bıraktıklarını belirtti.

Polis, zanlının suçlarını itiraf edip, ifade verdiğini belirtti.

Polis, meselenin soruşturulduğunu, aranan 3 zanlı olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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