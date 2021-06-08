Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!

Narkotik ekiplerinin Gönyeli'de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucu 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.45 sıralarında Gönyeli'de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 39 yaşındaki O.N. ve 36 yaşındaki B.N.’nin üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma ise devam ediyor.