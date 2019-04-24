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Gönyeli'deki alt geçide tır sıkıştı

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:03
Gönyeli'deki alt geçide tır sıkıştı
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Gönyeli-Güzelyurt anayolu üzerinde uzun süre önce yapımına başlanan ancak olayın yargıya taşınması sonrasında duran Gönyeli üst geçit projesi kapsamında yapılan  alt geçite bugün öğle saatlerine doğru Lefkoşa'dan Güzelyurt istikametine giden tır araç alt geçite takıldı. 15 PR 952 plakalı tır aracın yüksekliğinin 3 metre 50 cm'in üzerinde olması nedeniyle alt geçitte takılması nedeniyle trafiği aksatıyor.

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Halkın SesiGÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n olasÄ± iÃ§eriÄŸi: gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ve aÃ§Ä±k hava

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Son Güncelleme: 24.04.2019 14:20
Anahtar Kelimeler:
Gönyeli
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Vatandaş20 2019-04-24 15:42:45

Vizyonsuz insanların yaptığı iş bu kadar olur.

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insanoğlu 2019-04-24 17:07:37

bişeycik olmaz ağbi yaaa sığar geçerizzzz caaavvv aha götüne gaçtı

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Gibri 2019-04-24 19:27:13

T.C arabesk ülkesinde ne varsa bizde da olscak diye söz verdilerdi
Sözlerinde durmaya devam ediyorlar. Mini garasakalia .

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Doğru Söz 2019-04-24 20:02:34

Zekâ fışkırıyor milletimin her kesiminden. Onun için Dünya bize kalacak lafına hep inanmışımdır. Elbette hepsi gaçdıktan sonra. 5 yap cahil kalsın. Yani bizden olsun. Sultanat sürsün. (AKP sözü)

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Brainless 2019-04-24 20:07:20

Plaka numarası Burdur'a ait. Ne bekleyebilirik ki. Şaka gibin

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Doğru Söz 2019-04-24 20:44:23

Sor bakalım o adam deyil tırın yüksekliğini, kendi boyunu bilir mi? O büyük küçük rakam da bilmeyebilir! Şaşmam ben. Malzeme bu. Dünya kadar rakam var, kolay mı o beyin o kadar rakamın hangisi büyük hangisi küçük
bilsin!Ona bir tek büyük öğrettiler. O da Reyis. Başka büyük bilmez o. Başka da birşey da bilmez. Yeter Reyise. Böylesi daha kolay. 5 . Beş. Beş çocuk. En az. En az 5.

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