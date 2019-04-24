Gönyeli'deki alt geçide tır sıkıştı

Gönyeli-Güzelyurt anayolu üzerinde uzun süre önce yapımına başlanan ancak olayın yargıya taşınması sonrasında duran Gönyeli üst geçit projesi kapsamında yapılan alt geçite bugün öğle saatlerine doğru Lefkoşa'dan Güzelyurt istikametine giden tır araç alt geçite takıldı. 15 PR 952 plakalı tır aracın yüksekliğinin 3 metre 50 cm'in üzerinde olması nedeniyle alt geçitte takılması nedeniyle trafiği aksatıyor.
Halkın Sesi
Son Güncelleme: 24.04.2019 14:20
Vizyonsuz insanların yaptığı iş bu kadar olur.
bişeycik olmaz ağbi yaaa sığar geçerizzzz caaavvv aha götüne gaçtı
T.C arabesk ülkesinde ne varsa bizde da olscak diye söz verdilerdi
Sözlerinde durmaya devam ediyorlar. Mini garasakalia .
Zekâ fışkırıyor milletimin her kesiminden. Onun için Dünya bize kalacak lafına hep inanmışımdır. Elbette hepsi gaçdıktan sonra. 5 yap cahil kalsın. Yani bizden olsun. Sultanat sürsün. (AKP sözü)
Plaka numarası Burdur'a ait. Ne bekleyebilirik ki. Şaka gibin
Sor bakalım o adam deyil tırın yüksekliğini, kendi boyunu bilir mi? O büyük küçük rakam da bilmeyebilir! Şaşmam ben. Malzeme bu. Dünya kadar rakam var, kolay mı o beyin o kadar rakamın hangisi büyük hangisi küçük
bilsin!Ona bir tek büyük öğrettiler. O da Reyis. Başka büyük bilmez o. Başka da birşey da bilmez. Yeter Reyise. Böylesi daha kolay. 5 . Beş. Beş çocuk. En az. En az 5.