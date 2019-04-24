Gönyeli'deki alt geçide tır sıkıştı

Gönyeli-Güzelyurt anayolu üzerinde uzun süre önce yapımına başlanan ancak olayın yargıya taşınması sonrasında duran Gönyeli üst geçit projesi kapsamında yapılan alt geçite bugün öğle saatlerine doğru Lefkoşa'dan Güzelyurt istikametine giden tır araç alt geçite takıldı. 15 PR 952 plakalı tır aracın yüksekliğinin 3 metre 50 cm'in üzerinde olması nedeniyle alt geçitte takılması nedeniyle trafiği aksatıyor.



Halkın Sesi