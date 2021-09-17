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Gönyeli'deki kazada ortalık savaş alanına döndü

17 Eylül 2021 Cuma 08:49
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Gönyeli'deki kazada ortalık savaş alanına döndü

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde yönetimindeki FU 332 plakalı araçla seyreden 21 yaşındaki Malik A.A. Thabet Khadıja, Doğa sokak yol kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırıma çıkarak kaldırım üzerindeki ağaca çarparak kökünden söktükten sonra hızını alamayarak ardından aydınlatma direğine çarpıp direği devirdikten sonra durabildi. 

Dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirirken çevrede ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme: 17.09.2021 08:50
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