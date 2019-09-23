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Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu eğitime hızlı başladı

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu yarın akşam “Sağlıklı Yarınlar için Farkındalık” seminerine ev sahipliği yapacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu eğitime hızlı başladı

Seminerde konusunda uzman Doç.Dr. Kudret Çağlar “Ateşli hastaya yaklaşım, acil müdahaleler, öksürük, kusma ve ishal durumlarında yapılması gerekenler, gereksiz ilaç ve tetkikten kaçınma”, Dr. Erdem Beyoğlu “Aile olmak, doğru yöntemlerle çocuk yetiştirmek ve eğitmek, otizm, gelişme gerilikleri ve çocuk psikolojisi”, Dyt. Mehmet Miralay “Obezite, Doğru beslenme, günümüzde besin kılığında çocuklarımızı tehdit eden maddeler” konularında velileri bilgilendirecek. Karşılıklı soru cevap yöntemiyle konuların görsel olarak aktarılacağı seminer yarın akşam saat 19.00’da okul salonunda yer alacak.

(BRT)

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GönyeliFazılPlimerAnaokuluEğitimGündemKırıs
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