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Gönyeli Ramazan Bayramı’na hazır

Gönyeli Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:27
Gönyeli Ramazan Bayramı’na hazır
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Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular ve kanalizasyon için 0533 880 60 10, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de, bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, “Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli’de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz” ifadesini kullandı.(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Ramazan Bayramı
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