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Gönyeli SAM’da Gazetecilere Sertifikaları Verildi

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleştirilen Yunanca ve İngilizce kurslarını tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

19 Ekim 2018 Cuma 10:41
Gönyeli SAM’da Gazetecilere Sertifikaları Verildi

Gönyeli Belediyesi açıklamasına göre, önyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilikte yabancı dilin önemine işaret etti ve hem İngilizce, hem de Yunanca derslerinin önemli bir eksikliğini giderdiğini söyledi. Gönyeli Belediyesi olarak Gazeteciler Birliği ile bu konuda işbirliği yaptıklarını anlatan Benli, tüm kurumlarla işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.

Bu işbirliğine katkı koymanın mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Benli, “Yaşam boyu eğitimin ne kadar önemli olduğunu farkındayız, Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin en temel misyonlarından biri de budur. Çocuklarımız ve gençlerimiz dünyalı yetişsinler derken, farklı lisanları konuşabilmek de dünyalı olmanın en önemli koşuludur” diye konuştu. 

Benli, sertifika töreninde katılımcılara, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’ya, öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür etti. 
 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, bu kurslarla güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, dil eğitiminin önemine vurgu yaptı. Özuslu, “Yabancı dilin önemi bugün yaşadığımız ekonomik krizde daha fazla ortaya çıktı. Bu ülkede, illa barış olmasına gerek yok beraber yaşıyorsak mutlaka dil öğrenmemiz gerekir. Buna da ihtiyaç giderek artıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Özuslu’nun konuşmasının ardından ise kurs öğretmenleri kısa bir konuşma yaparak kurslara katılan herkese teşekkürlerini sundu. 

Konuşmaların ardından ise kurs katılımcılarına sertifikaları verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiGönyeli BelediyesiSosyal Aktivite Merkezi
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