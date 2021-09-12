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Gönyeli yeni eğitim dönemi için hazır

Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimlerinin işbirliği ile yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı olarak başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

12 Eylül 2021 Pazar 12:04
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Gönyeli yeni eğitim dönemi için hazır

Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimlerinin işbirliği ile yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı olarak başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli tüm eğitimci ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi, ailelere özellikle sağlık tedbirlerine uyma ve yetkililerden doğru bilgi almadıkları sürece de soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

“Gönyeli Belediyesi tüm imkanları, gücü, deneyimi, insan kaynağı ve bilgisiyle yanınızda olacaktır” diyen Ahmet Yalçın Benli, yakın işbirliklerinden dolayı okul yöneticilerine de teşekkür etti.

Gönyeli Belediyesi yeni eğitim sürecinde okullarda temizlik ve denetim çalışmalarını tamamladı, okullara gerekli hijyen desteğini verdi.

Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda Covid-19 salgınına yönelik güvenlik önlemleri alındı, belediye gerekli temizlik ve denetim çalışmalarını da yaptı.

Seyreltilmiş eğitim görmeyecek Fazıl Plümer Anaokulunda sıralar özel malzemelerle ikiye ayrılarak bulaşın en aza inmesi hedeflendi.

Okullardaki öğretmen ve tüm çalışanlara da uzmanlar tarafından alınması gereken önlemler anlatıldı.

Gönyeli Belediyesi tarafından okullardan su numuneleri alındı, tahlile gönderildi, ayrıca, toplu taşıma için uygulamalı eğitim verilerek uyulması gereken kurallar belirlendi.

Gönyeli Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki iki okula ‘temassız ateş ölçer desteği” sağladı. Sağlanan destek ile öğrencilerin okula girişte süratle kontrolleri yapılabilecek.

Ailelere yönelik pandemi  broşürü hazırlandı ve dikkat edilmesi gereken unsurlar tek tek sıralandı. Ayrıca, Gönyeli SAM’da yapılan antijen testler hakkında gerekli bilgilendirici dokümanlar da tamamlandı.

Gönyeli Belediyesi yüz yüze eğitim öncesinde okul müdürleri ile bir araya gelmiş, yol haritasını belirleyerek, kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli Belediyesi
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