Gönyeli'yi üzen veda!

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’ya bağlı Göyeli dün, bölgenin sevilen isimlerinden 45 yaşındaki iş insanı Hasan Aksaray’ın acı haberiyle sarsıldı.

Olgun Aksaray Oğulları Ltd. direktörlerinden olan 45 yaşındaki Hasan Aksaray’ın bir süre önce iş kazası geçirdiği ve Türkiye’nin Ankara ilinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Hasan Aksaray evli ve 2 çocuk babasıydı.

Aksaray’ın zamansız vedası başta ailesi, yakınları, dostları olmak üzere tüm ülkede büyük üzüntü yarattı.

Aile yakınlarından, naaşı Türkiye’den getirilen Hasan Aksaray’ın bugün Gönyeli Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazına müteakip köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.