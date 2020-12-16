Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
Flaş Haber
8'i yerel 14 pozitif vaka!
Kapat

Gönyeli’de araç yayaya çaptı: 1 yaralı

Gönyeli’de bugün saat 17.50 sıralarında, meydana gelen kazada 22 yaşındaki Şirin Turayeva yaralandı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:43
765 Okunma
Gönyeli’de araç yayaya çaptı: 1 yaralı

Gönyeli’de bugün saat 17.50 sıralarında, meydana gelen kazada 22 yaşındaki Şirin Turayeva yaralandı.

Kaza, Öğretmenler Caddesi üzerinde 58 yaşındaki Osman Özbek yönetimindeki ES 150 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğu yaya olarak geçmeye çalışan Şirin Turayeva'ya çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Çavuşoğlu: Hakkımızı almak için her şeyi yapacağız
Çavuşoğlu: Hakkımızı almak için her şeyi yapacağız
“Halkımız belirsizlik değil gelecek istiyor”
“Halkımız belirsizlik değil gelecek istiyor”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim