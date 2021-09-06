Gönyeli’de bir evde yangın çıktı!

Gönyeli’de saat 22.30 sıralarında bir evde elektrik panosu içerisinde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.
Meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor...
Gönyeli'de bir evde elektrik panosu içerisinde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.
Gönyeli’de saat 22.30 sıralarında bir evde elektrik panosu içerisinde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.
Meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor...