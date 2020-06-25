Gönyeli’de cinayet şüphesi

Gönyeli Yenikent'te sakın 83 yaşındaki Veysi Akdeniz, saat 22.30 sıralarında, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Veysi Akdeniz’in, Necati Taşkın Sokak’taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili başlattığı soruşturmasını genişleten polis, olayın cinayet olduğundan şüpheleniyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili Türkmenistan uyruklu 40 yaşındaki Azat Nurmamedov’un aranmakta olduğu duyuruldu.

Zanlı olarak görülen Nurmamedov’un fotoğrafını da paylaşan polis, söz konusu şahsın aranmakta olduğunu belirterek, gören kişilerin en yakın polis merkezine haber vermelerini önemle rica etti.

BIÇAK DARBELERİ…

Edinilen bilgilere göre Veysi Akdeniz’in cesedinin muhtelif bölgelerinde, bıçak darbesi izleri bulunuyor.

BAKICISI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan polis tarafından aranmakta olan Azat Nurmamedov’un, eşi ile birlikte, Veysi Akdeniz’e bakıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Nurmamedov’un eşi, polis tarafından gözaltına alındı.

İLGİNÇ DETAY

Olay, Veysi Akdeniz'in cansız bedeninin fotoğrafının polise atılması ile ortaya çıktı. Fotoğrafın olay yerinde çekildikten sonra bir başka şahsa atıldığı, o kişinin de bıçakla öldürülen Akdeniz'in fotoğrafını polise attığı öğrenildi.