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Gönyeli’de elektrik kesintisi

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
Gönyeli’de elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan arıza tamir çalışması nedeniyle, bugün saat 09.20’den yaklaşık saat 10.50’ye kadar Gönyeli bölgesinde Beyoğlu Sokak, Mis Sokak, Derealtı Sokak ve Kaşağı Sokak’a elektrik verilemiyor.

alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 09.45’ten yaklaşık saat 14.00’e kadar Gönyeli bölgesinde Anayurt Sokak , Moda Sokak ve civarına da elektrik verilemiyor.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Brt/

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiGönyeli
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